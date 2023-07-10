للنهوض بالثروة الحيوانية | الإدارة البيطرية بـ شمال سيناء تدخل الخدمة

استقبل المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، وفد من الطب البيطرى بالمحافظة، لاستلام مقر الإدارة البيطرية بمدينة الحسنة، لدخوله الخدمة من اجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في اطار استراتيجية النهوض بالثروة الحيوانية والاهتمام بتربية الماعز والاغنام والماشية بالقرى والتجمعات التابعة لها .

ضم الوفد كلا من الدكتور عميد كلية الطب البيطري ، ووكيل كلية الطب البيطرى جامعة العريش ، ومدير عام الطب البيطرى بشمال سيناء الدكتورة عبير حجاب ، ومدير عام الإدارة البيطرية بمركز ومدينة الحسنة.

أشار رئيس المركز والمدينة ، انه سيقوم بدعم الأطباء البيطريين وتشجيعهم لأداء واجبهم ، من حيث الرقابة على اللحوم ومشتقاتها ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين، بالإضافة إلى رعاية وعلاج الحيوانات.

وأوضح، أهمية دور الطبيب البيطرى فى المجتمع ودوره الهام فى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق مجالاته المختلفة، والتى ستقدم من خلال الإدارة البيطرية التي سيتم تجهيزها.



أعمال التفتيش:

علاوة على القيام أعمال التفتيش والرقابة الصحية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسواق، وتقديم الرعايه الطبية للحيوانات الأليفة وترخيص وتطعيم هذه الحيوانات، وتقديم الإرشاد والتوعية للمربين.

حيث يقوم الأطباء بعمل ندوات تثقيفية لنشر الوعى الصحى للمواطنين ، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة.

وفي النهاية عاين الوفد مقر الإدارة المقرر تشغيله الذى سيساهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.



