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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الروسي : اختبار الروبل الرقمي في البلاد أغسطس المقبل

روبل
روبل

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن اختبار الروبل الرقمي في البلاد عبر تعاملات حقيقية وعملاء حقيقيين، سيبدأ في أغسطس المقبل.

ووفقا لبيان البنك المركزي الروسي، فقد تم اعتماد القانون الخاص بـ الروبل الرقمي في روسيا، لافتا إلى أنه نحتاج الآن إلى اعتماد اللوائح اللازمة ونتوقع ذلك في أقرب وقت ممكن، و نخطط لبدء تجربة روبل رقمي حقيقي في أغسطس 2023.

واعتمد مجلس الدوما الروسي، أمس الثلاثاء، قانونا يحدد معايير التعامل بـ العملة الروسية الرقمية، وتنفيذ المدفوعات باستخدامه.

ويضع القانون الجديد أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها "منصة الروبل الرقمي" و"قواعد منصة الروبل الرقمي" و"مشارك منصة الروبل الرقمي" و"مستخدم منصة الروبل الرقمي" و"الحساب الرقمي "المحفظة الإلكترونية".

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ، ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

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