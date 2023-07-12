العالم إلى حافة الهاوية .. مدفيديف : روسيا وحلف الناتو على شفا الحرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، إن روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، على شفا الحرب.

وكتب مدفيديف، تعليقا على إنشاء مجلس الناتو - أوكرانيا، في تغريدة على “تويتر”: "المجلس سيتوقف عن الوجود كما سيختفي أحد أحزابهم".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أنه في عام 2002 تم إنشاء مجلس مشابه بين روسيا والناتو.

وشدد مدفيديف، على أن “روسيا وحلف الناتو الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى، على حافة الهاوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعتقد أن بإمكانه جر حلف الناتو إلى حرب لكن الحلف حريص على جاهزيته للدفاع عن نفسه.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها بعد اختتام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه يريد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشروط عادلة، مضيفا، أن روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين.

وشدد الرئيس الأمريكي أن الهجوم على دولة في الناتو هجوم على كافة دول الحلف.