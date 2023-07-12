خبير : السياسة الخارجية المصرية تخدم مصالح الوطن | فيديو

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن قضايا السياسة الخارجية المصرية بها حالة من التوافق بشكل كبير.

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، :" أي دولة في العالم تكون سياساتها الخارجية قائمة على مفهوم المصلحة الوطنية".

وأضاف"مفهوم المصلحة الوطنية تعرض إلى تشويش كبير في مصر بداية من الستينيات".

وتابع :" مفهوم المصلحة الوطنية بحاجة إلى المزيد من الاهتمام"، مضيفا:" السياسة الخارجية المصرية تخدم مصالح الوطن أولا ".

واكمل محمد كمال :" السياسة الخارجية تتطلب تفكير طويل المدى ولا يحتاج إلى مواقف انفعالية عاطفية ".