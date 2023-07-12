الأمن القومي.. عبد المنعم سعيد: المحيط الإقليمي المباشر لمصر بالغ الأهيمة

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة الخارجية المصرية لها تأثير على الداخل المصري .

وقال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، :" المشروع الوطني المصري مرتبط بالسياسة الخارجية المصرية ".

وتابع عبد المنعم سعيد :" المحيط الإقليمي المباشر لمصر بالغ الأهيمة لأنه مرتبط بالأمن القومي المصري ".

واكمل عبد المنعم سعيد :" السياسة الخارجية ليست شو او بيزنيس لكنها لها أهداف خاصة بمصلحة الداخل المصري ".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" مصر تراقب قضايا المنطقة وتتعامل حاليا مع ملف السودان وذلك يظهر في استضافة مصر لمؤتمر وقمة دول جوار السودان من أجل وضع حلول للأزمة السودانية ".

ولفت عبد المنعم سعيد :" نحن أمام أزمة سودانية عميقة بدأت مع انقسام السودان إلى دولتين ".