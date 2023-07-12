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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن القومي.. عبد المنعم سعيد: المحيط الإقليمي المباشر لمصر بالغ الأهيمة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن  السياسة الخارجية  المصرية لها تأثير على الداخل المصري .

 

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وقال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، :"  المشروع الوطني المصري مرتبط بالسياسة الخارجية المصرية ".

 

 وتابع عبد المنعم سعيد :" المحيط الإقليمي المباشر لمصر بالغ الأهيمة لأنه مرتبط بالأمن القومي المصري ".

 

 واكمل عبد المنعم سعيد :"  السياسة الخارجية ليست شو او بيزنيس لكنها لها أهداف خاصة بمصلحة الداخل المصري ".

 

 وأكمل عبد المنعم سعيد :" مصر تراقب قضايا المنطقة وتتعامل حاليا مع ملف السودان وذلك يظهر في استضافة مصر لمؤتمر وقمة دول جوار السودان من أجل وضع حلول للأزمة السودانية ".

 

 ولفت عبد المنعم سعيد :" نحن أمام أزمة سودانية عميقة  بدأت مع انقسام السودان إلى دولتين ".

سعيد عبد المنعم سعيد السياسة الخارجية مصر اخبار التوك شو

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