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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز العلاقات الثنائية.. السفير المصري في نيروبي يلتقي مع وزير الخارجية الكيني

صدى البلد

التقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، مع ألفريد موتوا، وزير الخارجية الكيني، حيث تباحثا حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد لمشاركة مصر في قمة منتصف المدة التنسيقية الخامسة للإتحاد الأفريقي التي تستضيفها كينيا يوم ١٦ الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي(النيباد). 

وتناول الوزير الكيني مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. 

وحمل الوزير الكينى السفير المصري رسالة إلى سامح شكري، وزير الخارجية، معرباً عن التطلع للقائه في نيروبي لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التي تناولاها خلال زيارته للقاهرة في مارس الماضي، وفي الاتصالات الأخيرة بين رئيسي البلدين. 

وأعرب نصر الدين في اللقاء عن تثمين مصر للدور الذي تلعبه كينيا في مكافحة الإرهاب في منطقة شرق افريقيا ووساطتها في العديد من القضايا الإقليمية، وبالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين، مبرزاً ترحيب مصر باستضافة الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين في وقت لاحق من العام.

اقتصادية الأقتصادية التعاون المشترك السفير وائل نصر الدين عطية العلاقات الاقتصادية والتجارية

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