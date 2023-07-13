الديهي: نشهد طفرات في ملف السياسة الخارجية المصرية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه هناك طفرات تحققت في ملف العلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية إقليميا ودوليا .

وقال نشأت الديهي في برنامجه " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" هناك مشورع وطني داخلي لابد أن يكتمل".

وأضاف نشات الديهي:" من ينظر إلى تحركات مصر الخارجية عربيا وأفريقيا ودوليا لابد أن يرى أن القيادة السياسة الحالية تبحث عن إكمال المشروع الوطني المصري ".

وتابع نشات الديهي :" الدبلوماسية المصرية والعلاقات المصرية الخارجية تم إعادة هندستها بشكل جيد".

وأكمل نشات الديهي :" تم تحقيق الكثير في ملف السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع مختلف الدول ".