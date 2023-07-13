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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: نشهد طفرات في ملف السياسة الخارجية المصرية

نشات الديهي
نشات الديهي

أكد الإعلامي  نشأت الديهي، أنه هناك طفرات تحققت في ملف العلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية  إقليميا ودوليا .

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  هناك مشورع وطني داخلي لابد أن يكتمل".

 

وأضاف نشات الديهي:" من ينظر إلى تحركات مصر الخارجية عربيا وأفريقيا ودوليا لابد أن يرى أن القيادة السياسة الحالية تبحث عن إكمال المشروع الوطني المصري ".

 

وتابع نشات الديهي :"  الدبلوماسية المصرية والعلاقات المصرية الخارجية تم إعادة هندستها بشكل جيد".

 

وأكمل نشات الديهي :" تم تحقيق الكثير في ملف السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع مختلف الدول ".

 

الديهي نشأت الديهي مصر اخبار التوك شو السياسة الخارجية

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