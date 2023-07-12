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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محملة بالعمال .. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بأكتوبر

صدى البلد

أصيب 13 شخصًا مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق مدينة 6 أكتوبر القادم من منطقة الشيخ زايد، أمام التوسعات الشمالية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث يفيد بإصابة 13 مواطنًا في حادث انقلاب ربع نقل محملة بالعمال على طريق مدينة 6 أكتوبر القادم من منطقة الشيخ زايد، أمام التوسعات الشمالية، وتم نقل 13 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

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