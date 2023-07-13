حياتك مقابل مليون جنيه.. 5 مسلحين يهاجمون صاحب شركة سياحة بالطالبية

أمرت جهات التحقيقات بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهمين بسرقة حقيبة بداخلها مليون جنيه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية من صاحب شركة، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة ومعرفة سجل المتهمين الإجرامي.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من صاحب شركة سياحة، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وسرقة الحقيبة والتعدي عليه بالضرب خلال محاولات رفضه إعطائهم الحقيبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة تم استهداف الجناة وأمكن ضبطهم أثناء اختبائهم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع السرقة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.