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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء عند التسوية وسجل خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلا.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون هذه المرة هي الأخيرة.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص حجم الطلب على النفط.

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.

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