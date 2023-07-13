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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معلومة تهم كل إنسان.. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة أفكارك؟

معلومة تهم كل إنسان..هل
معلومة تهم كل إنسان..هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة أفكارك

قراءة أفكار الناس كانت دائما لغزا يتسابق الكثيرون في ادعاء معرفته، إلا أنه في الفترة الأخيرة، ومع تطور برامج الذكاء الاصطناعي، أصبح الأمر أكثر سهولة، لكنه يتضمن الكثير من الخطورة على البشر أنفسهم، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي قادر ليس فقط على قراءة أفكار البشر ولكن أيضا التعامل معها، بل يمكنه استغلالها ضده.

والدليل على ذلك كشف  Sterling Crispin ، موظف سابق في Apple عبر تغريدة له على تويتر، عن تقنية "قراءة العقل" من خلال الذكاء الاصطناعي.

 فقد كان Crispin باحثًا في النماذج الأولية للتقنية العصبية في مجموعة تطوير التكنولوجيا في Apple وكان له دور أساسي في تطوير نظارة الواقع الافتراضي والمعزز  Vision Pro VR / AR وهي في نفس يوم إطلاق النظارة كشف الرجل عن سر قراءة النظارة للعقل، حيث عمل على التكنولوجيا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك المستخدم. وغرد Crispin على تويتر: "بشكل عام، يتضمن الكثير من العمل الذي قمت به اكتشاف الحالة العقلية للمستخدمين استنادًا إلى بيانات من أجسادهم وأدمغتهم عندما كانوا في تجارب غامرة".

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قياس العقل البشري سيتم من خلال حركات العين والنشاط الكهربائي في الدماغ ونبض القلب والإيقاع ونشاط العضلات وكثافة الدم في الدماغ وضغط الدم وموصلية الجلد، حيث قال Crispin، باستخدام هذه البيانات، "تحاول نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤ بما إذا كنت تشعر بالفضول، أو شرود الذهن، أو الخوف، أو الانتباه، أو تذكر تجربة سابقة، أو حالة معرفية أخرى".

وترجع قراءة الأفكار جزئيًا إلى أنك تتوقع حدوث شيء ما بعد النقر، لذلك، يمكنك إنشاء ارتجاع بيولوجي باستخدام دماغ المستخدم من خلال مراقبة سلوك العين، وإعادة تصميم واجهة المستخدم في الوقت الفعلي لإنشاء المزيد من استجابة المستخدم الاستباقية.

وعمل Crispin أيضًا على التنبؤ بحالة تركيز أو استرخاء المستخدم، حيث يوضح Crispin أن التعلم الآلي وتحليل إشارات الجسم والدماغ يمكن أن يتنبأ بمدى تركيز أو استرخاء شخص ما، أو مدى شدة الدراسة، حيث كان من الممكن استخدام هذه الأفكار في بيئات التأمل أو المكاتب التابعة لشركة Apple.

Crispin Sterling Crispin Vision Pro VR AR Apple Vision Pro

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