صحف السعودية.. الممكلة تحذر من طقس اليوم ورسالة حادة من وزير الدفاع البريطاني لزيلينسكي

المملكة ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة جديدة على صاروخ عابر للقارات

الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على 4 مناطق

وزير الدفاع البريطاني لأوكرانيا: لسنا «متجر أمازون» لإمدادات الاسلحة

اهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بعدة أخبار عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الرياض أن رحبت وزارة الخارجية السعودية ، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف".

ووفق بيان صادر عن الخارجية السعودية؛ فقد أوضحت الوزراة أن اعتماد المشروع، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدة دول حول العالم، يأتي تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت إلى أن المملكة ستواصل جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف

وافادت نفس الصحيفة ان أعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها أجرت تجربة جديدة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية التابعة لكوريا الشمالية أن صاروخ هواسونغ-18 الذي يُزعم أنه يعمل بالوقود الصلب واختبره الشمال مرة واحدة فقط من قبل في أبريل.

قالت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليًا، إن المجلس سيعقد اجتماعًا علنيًا، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ويأتي الاجتماع بناءً على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

ونقلت صحيفة عكاظ التحذيرات الخاصة بالطقس، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس،من أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

ونقلت الشرق الأوسط قول وزير الدفاع البريطاني الاخير ، حيث ذكر تقرير لموقع "إكسبرس"، أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أخبر أوكرانيا، "أننا لسنا خدمة توصيل أسلحة من أمازون"، حاثا كييف على إبداء امتنانها لدعم الدول الحليفة لإمدادات الأسلحة.

وأشار والاس إلى نقطة لإخبار الحكومة الأوكرانية أن المملكة المتحدة ليست خدمة توصيل للأسلحة من "أمازون" عندما سئل في مقابلة عن تردد الناتو في منح أوكرانيا مقعدًا في التحالف العسكري.

وأدلى والاس بهذه التصريحات ردا على سؤال حول ما إذا كانت قمة الناتو في فيلنيوس فشلت في تلبية طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإطار زمني واضح لدخول أوكرانيا في حلف الناتو، وما مدى تأثير ذلك على معنويات الجنود الأوكرانيين على الأرض.

وأشار وزير الدفاع البريطاني في رده على كيفية استمرار الطلبات الأوكرانية للحصول على أسلحة من المملكة المتحدة وشركاء آخرين في الناتو.

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "هناك كلمة تحذير طفيفة هنا، وهي أنه سواء أحببنا ذلك أم لا، يريد الناس أن يروا الامتنان".

وأضاف بين والاس "نصيحتي للأوكرانيين هي أنك في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن مخزونها من الأسلحة، ونعم، فإن الحرب هي حرب نبيلة ونرى أنها تخوض حربًا من أجل - ليس فقط نفسك - ولكن من أجل حرياتنا" .

واستدرك قائلا "لكن في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين، عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى بأنك تعلم أن الأمر يستحق العناء وأنه يستحق العناء وأنهم يحصلون على شيء مقابل ذلك".