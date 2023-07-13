مصطفى بكري: مصر تحتضن أشقاءها.. ويتواجد 5 ملايين سوداني على أراضي المحروسة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البعض تجاهل الدور الذي تقوم به مصر باحتضان أشقائها السودانيين، والعمل على توفير الخدمات لهم، خاصة أنه يتواجد نحو 5 ملايين سوداني على أرض مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، مؤكدا أن هناك مؤسسات مصرية منها الخارجية المصرية وعدد من الجهات تقوم بدورها.

حل الأزمة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المؤامرة تشتد ضد السودان ومصر، مؤكدا أن مصر لا تتدخل في الإرادة السياسية السودانية، ولكن تعمل على حل الأزمة.