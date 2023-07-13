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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية السودانية: نرحب بمخرجات قمة دول الجوار

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في قمة دول جوار السودان

أكد مبارك أردول رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديموقراطية السودانية، أن مخرجات قمة دول جوار السودان خطوة إلى الأمام من أجل معالجة الأزمة التي يمر بها السودانيون وتعانيها الدولة السودانية،  مضيفا: "نرحب بمخرجات القمة".

 

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وأضاف "أردول"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهم مخرجات هذه القمة هي احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه واعتبار أن ما يحدث هو شأن داخلي، فقد كان شبح التدخل الخارجي يخيم على الأوضاع في السودان. 

 

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديموقراطية السودانية، أن وقف وإنهاء الحرب عملية أساسية، لأن هذا الأمر يعني معالجة جذور الأزمة التي تسببت في اندلاعها، موضحًا، أن من بين مسببات الأزمة الراهنة ثنائية المؤسسات الأمنية في البلاد. 

 

وأكد، أن الجهود الغربية والأوروبية والأممية والقارية يجب أن تبدأ من البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم: "نحن لدينا آمال، ويجب أن يتم تسريع وتيرة تشكيل الآليات الأمنية والسياسية حتى ينعم السودانيون بالأمن والاستقرار، ويتم إزاحة شبح التهديد الذي يطل من وقت لآخر من الخرطوم".

قمة دول الجوار جوار السودان مصر اخبار التوك شو

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