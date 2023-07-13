برلماني: قمة دول جوار السودان إضافة قوية للعمل العربي المشترك

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ،ان قمة دول جوار السودان خطوة إيجابية لحلحلة الأزمة وتعد تحرك مصري مخلص بين شركاء الوطن الواحد من أجل السودان .

وقال النائب عبده أبو عايشة، فى تصريحات صحفية ،أن قمة دول جوار السودان في القاهرة بحضور الرئيس السيسي اضافة قوة للعمل العربي المشترك والريادة المصرية بالمنطقة لحل الأزمات والملفات الشاكة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالبيان الختامى للقمة قائلاً: أنه خارطة طريق لحل الأزمة السودانية والوصول لحل شامل ووقف العمليات العسكرية. ،ووضع صياغة ورؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها من الانهيار التام.

وتابع أبو عايشة، إن مصر تمتلك رؤية متكاملة لحل الازمة السودانية كما ان استمرارها خطر كبير على مصر وعلى كافة دول الجوار السوداني وقد تشعل المنطقة وتزيد الاستقطاب فيها.

كان قد القى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، حيث قال: أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا.

وأضاف الرئيس السيسي: "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان".

وتابع الرئيس السيسي: "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان .