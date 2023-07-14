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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 : زيادة دخلك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

كن على استعداد لتحمل المخاطر وتجربة أشياء جديدة، سواء كنت تبدأ مشروعًا جديدًا، أو تبحث عن فرصة عمل جديدة، أو تغتنم فرصة الحب، فقد حان الوقت الآن لذلك، لا تدع الخوف أو الشك يعيقك.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سواء كانت فرصة جديدة أو عرضًا ترويجيًا ، فإن الأشياء تبحث عنك، ومع ذلك ، احرص على عدم الانغماس في العمل وإهمال مجالات أخرى من حياتك، تذكر إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والتوازن.

‏توقعات برج الدلو صحيا

ركز على إيجاد توازن بين التمارين البدنية والعناية الذاتية العقلية، سواء كان الأمر يتعلق بالتأمل أو كتابة اليوميات أو العلاج ، ابحث عن ممارسة تناسبك واجعلها جزءًا منتظمًا من روتينك.

توقعات برج الدلو عاطفيا

إذا كنت في علاقة ، فتوقع بعض الرومانسية والعاطفة الإضافية، إذا كنت عازبًا ، فكن منفتحًا على مقابلة شخص جديد. المفتاح هو أن تظل صادقًا مع نفسك ولا تقبل أي شيء أقل مما تستحقه.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

 سواء كانت زيادة أو مكافأة أو فرصة جديدة، توقع زيادة في دخلك. ومع ذلك ، لا تنشغل كثيرًا بالممتلكات المادية، تذكر أن تظل ثابتًا وتقدر الأشياء البسيطة في الحياة.

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