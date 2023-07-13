مديرية الزراعة بالنوبارية: أصناف جديدة من المانجو لها قدرة التأقلم مع درجات الحرارة

أكد المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن العاصفة الترابية ودرجات الحرارة المرتفعة، أثرت على الإنتاج في محصول المانجو ببعض المحافظات منها الإسماعيلية والشرقية، ولكن بصفة عامة محصول المانجو جيد ومبشر.

وقال حسام الدين محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم العمل على زراعة أصناف جديدة من المانجو لها القدرة على التأقلم مع تغيير المناخ لأنها قادمة من دول بها رطوبة ودرجات حرارة مرتفعة.

زيادة تكاليف النقل

وتابع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن أسعار المانجو سيكون بها زيادة عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة التكلفة وزيادة العمالة وزيادة تكاليف النقل.