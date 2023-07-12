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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشاير المانجو.. أعرف ازاي تختار أجود الأنواع من سوق الجملة| فيديو

صدى البلد

زينت المانجو أحد الفواكهة الصيفية المحببة للجميع، سوق الجملة بأكتوبر، بأنواعها المختلفة، واطعمتها ذات المذاق الفريد.

ورصدت عدسة صدى البلد، جولة من داخل السوق مع تجار الجملة، لمعرفة تفاصيل تخص موسم المانجو لهذا العام.

وقال التاجر علي القاضي، أن حصاد المانجو هذا العام يختلف عن العام السابق، في زيادة الإنتاجية، والجودة.

وتابع أن الأسعار هذا الموسم مرتفعة نسبياً نظراً للإقبال عليها، وتتراوح ما بين ١٥ جنيهاً للكيلو حتى ٣٠ جنية حسب النوع والجودة.

وأشار أن من أهم العلامات التي تؤكد جودة المانجو، عدم وجود بقعة سوداء، لانها مؤشر على نموها بشكل غير طبيعي وتؤثر على طعمها. 

وعن أفضل الأنواع، تعتبر المانجو الصديقة والسكري والعويس الأفضل من حيث الطعم خلال هذه الفترة من حيث الجودة. 

اسعار المانجو في سوق الجملة

تباع المانجو العويس، من ٢٥ جنيهاً إلي ٣٠ جنيهاً، والسكري من ٢٠ جنيهاً للكيلو وحتى ٣٠ جنيه  ، والصديقة من ١٨ جنيهاً إلي ٢٦ جنيهاً.

https://fb.watch/lKzKeiaLip/?mibextid=v7YzmG

أسعار المانجو افضل الانواع السكري المانجو زيادة الإنتاجية سوق الجملة بأكتوبر موسم المانجو

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