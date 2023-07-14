تفاصيل التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لطريق 26 يوليو لمدة يومين

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ بعد الغلق الكلي لطريق ٢٦ يوليو وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادي النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر" والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادي النيل".

ويستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومان بدأت من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 ، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي؛-

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في السير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين، وتقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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