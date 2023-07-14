تامر عاشور يحيي حفلا في الأردن قريبا

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل جماهيري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل في الأردن.

ومن المقرر أن يقدم عاشور على مدار الحفل باقة من ألمع أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وروج تامر للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من خلال نشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “أهلى وحبايبي في الأردن هكون معاكم يوم 3 أغسطس، في أكبر حفل في الأردن جاهزين ليالي”.

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر عاشور حالة من النشاط الفني، بعد طرحه أغنية بحبك وخايف، التي طرحها منذ 4 أشهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق نحو 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، كما طرح تامر عاشور مؤخرا أغنية بعنوان اصحى للكلام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع: محمد مجدى وجيتار: مصطفي نصر، وتقول كلمات الأغنية: عارف أنت إيه في حياتنا أنت نمرة كام، أنت تبقى نمرة واحد أيوة مش كلام، نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام، أنت عقد فل ريحته فايحة في المكان، أنت دعوة حلوة كانت وقت الأذان، ليك مقامك أو مكانك محفوظ من زمان أيوة من زمان، الكلام الكلام ليك يا عم الغالي أنت تعظيم سلام لمقام العالي، لو تشاور أوام إحنا ندي التمام، اصحى للكلام.