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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ام جي تكشف عن EX4 الكهربائية الجديدة.. فيديو

صدى البلد

كشفت شركة MG Motor التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، عن نموذج لسيارة كهربائية بالكامل بأسم EX4 في فيديو قصير على تويتر نُشر أمس ، قبل الظهور الرسمي للسيارة في مهرجان جودوود للسرعة هذا الأسبوع.

تستند سيارة الهاتشباك فوق القمة إلى سيارة MG4 XPower، والتي تعمل بمحرك مزدوج ينتج 429 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 442 رطلاً (600 نيوتن متر)، ولم يكشف صانع السيارات الصيني عن مواصفات السيارة الاختبارية، لكنه قال إن كلاً من MG4 XPowerالقانونية في الشوارع وسيبرستر الكهربائية القادمة سيكونان حاضرين في جودوود ، بجانب السيارة الكهربائية المستوحاة من سيارات الرالي.

تتميز السيارة EX4 الكهربائية بأنها صديقة للبيئة، وتأتي بفاصل أمامي ضخم، وأقواس عجلات متضخمة ، وجناحًا أخضر كبيرًا رائعًا في الخلف ، وموزع هواء كامل العرض ، تكريمًا للسيارة الوحشية Metro 6R4 Group B من الثمانينيات والتي كانت مدعومة من قبل محرك V6سعة 3.0 لتر مثبت في المنتصف بقوة 410 حصان ويرسل الطاقة لجميع العجلات الأربع عبر ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

 

لم يتم الكشف عن صور المقصورة الداخلية في مقطع الفيديو القصير ، لذلك لا يزال هناك شيء متبقي ليتم الكشف عنه في Goodwood.

 

من المستبعد جدًا أن تقوم شركة صناعة السيارات الصينية بإصدار نسخة قانونية خاصة بالطرق منها، مع رؤية كيف أن الفاصل الأمامي وحده قد يجعل قد يسبب ضرراً عندما يتعلق الأمر بمواصفات السلامة والأمان عند التفكير في الضرر المحتمل الذي قد يسببه للمشاة.

ام جي EX4 الكهربائية MG Motor جودوود الهاتشباك

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