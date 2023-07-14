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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تسدد 2.8 مليار جنيه تعويضات خلال أبريل 2023

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع كبير في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أبريل الماضي بنسبة 73.4% على أساس سنوي.


كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أبريل  2023  بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال أبريل 2022، بمعدل نمو 73.4%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال أبريل 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 741.1 مليون جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 698.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 6.1%.

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واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تضاعفت خلال أبريل الماصي لتسجل سجلت 2.1 مليار جنيه ، مقابل 962 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 122.3%

نشاط التأمين التجاري

 

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 76.2 % لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال أبريل 2023، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن  زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 319.5 مليون جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 208 مليون جنيه خلال أبريل  2022، بزيادة قدرها 53.5%.

 

 

التامين التعويضات التأمينية شركات التأمين أبريل الماضي الرقابة المالية

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