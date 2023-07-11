شركات التأمين تسدد 2.4 مليار جنيه تعويضات خلال فبراير 2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية خلال فبراير الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي.



كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال فبراير 2023 بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بمعدل نمو 26.2%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال فبراير 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 996.6 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 756.2مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 31.8%.

وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 1.4مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 22.6%

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 30% لتسجل 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقارنة 1.6 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن تراجع قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 227 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 229.7 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بانخفاض قدره 1.2%.