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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏عقب سيجارة يشعل النيران في أرض بجوار مسجد الحسين الجمالية

لحظة اشتعال النيران
لحظة اشتعال النيران

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار مسجد الحسين حي الجمالية.

 

‏وكانت عملية إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في أرض فضاء بجوار مسجد الحسين بدائرة الجمالية.

 

‏على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران دون أي مصابين أو وفيات.

 

‏وتبين من الفحص أن الأرض الفضاء على مساحة 500 متر ، وبها كميات كبيرة من المخلفات التي تمتد إلى 10 متر فوق سطح الأرض.

 

وتبين من الفحص والتحري ان عقب سيجارة ورا اشتعال النيران داخل الأرض ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .

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الجمالية مسجد الحسين عقب سيجارة حي الجمالية حريق هائل حريق

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