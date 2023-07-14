‏عقب سيجارة يشعل النيران في أرض بجوار مسجد الحسين الجمالية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار مسجد الحسين حي الجمالية.

‏وكانت عملية إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في أرض فضاء بجوار مسجد الحسين بدائرة الجمالية.

‏على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران دون أي مصابين أو وفيات.

‏وتبين من الفحص أن الأرض الفضاء على مساحة 500 متر ، وبها كميات كبيرة من المخلفات التي تمتد إلى 10 متر فوق سطح الأرض.

وتبين من الفحص والتحري ان عقب سيجارة ورا اشتعال النيران داخل الأرض ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .