هيروين وحشيش.. حبس سيدة و3 رجال لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس سيدة و3 أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، بقصد الإتجار فيها.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدة "لها معلومات جنائية"، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم “كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة”.

وبمواجهة المتهمين، أقر بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.