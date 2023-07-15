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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .


وقد أضاف البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25752 طن تشمل : 1140 طن حديد تسليح و 2950 طن كسب فول صويا و 1314 طن نشارة و 4600 طن يوريا و 9500 طن أسمنت معبأ و 6248 طن بضائع متنوعة .
كما  اوضح البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة  بلغت47290 طن تشمل : 909 طن خشب زان و 1384 طن ذرة و 1160 طن كسب فول صويا و 7022 طن خردة و 2858 طن زيت طعام و 6170 طن ابلاكاش و 2680 طن أرز و 6500 طن فول و 1000 طن صودا و 2400 طن عدس و 15207 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة .
وأوضح البيان ان  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172900 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217647 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2464 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5626 شاحنة .

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دمياط الاسكندرية البضائع العامة الحاويات الحبوب والغلال المركز الاعلامي خلال الـ 24 ساعة حركة الصادر هيئة ميناء دمياط

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