ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .



وقد أضاف البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25752 طن تشمل : 1140 طن حديد تسليح و 2950 طن كسب فول صويا و 1314 طن نشارة و 4600 طن يوريا و 9500 طن أسمنت معبأ و 6248 طن بضائع متنوعة .

كما اوضح البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة بلغت47290 طن تشمل : 909 طن خشب زان و 1384 طن ذرة و 1160 طن كسب فول صويا و 7022 طن خردة و 2858 طن زيت طعام و 6170 طن ابلاكاش و 2680 طن أرز و 6500 طن فول و 1000 طن صودا و 2400 طن عدس و 15207 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة .

وأوضح البيان ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172900 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217647 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2464 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5626 شاحنة .