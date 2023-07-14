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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انعقاد المقرأة النموذجية بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة

الاوقاف
الاوقاف

عُقدت اليوم الجمعة  المقرأة النموذجية بمسجد الدعوة بعد صلاة الجمعة، بحضور الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، والشيخ علي إسماعيل علي، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بدمياط الجديدة بمديرية أوقاف دمياط.

 

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو 2023م بعد تعديل موضوع الجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م ، لتكون على النحو التالي: الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة الجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين.

 

أوضحت الأوقاف فى بيان لها أن القرآن الكريم كلام الله , المنزل على عبده محمد (صلى الله عليه وسلم) المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه , من قال به صدق ، ومن حكم به عدل , لا يشبع منه العلماء , ولا تنقضي عجائبه , ولا يخلق عن كثرة الرد , لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: " إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً", وقالوا : " يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".

 

وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى : "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ", حتى انطلق قائلاً : هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين ، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع ؟! ، ويأمر السماء أن تمسك ماءها فتقلع ؟! ، ويأمر الماء أن يغيض فيطيع ويسمع ؟! ، إنّه رب العالمين ولا إله سواه .

 

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