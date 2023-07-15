محمد أمين: «أنا مخرج متحفظ ومعنديش صحة أصور أكشن».. فيديو

تحدث المخرج محمد أمين، عن فيلم «أصل الحكاية» الذي يقوم بإخراجه ويواصل تصوير مشاهده حاليا.

وقال محمد أمين، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنه استمر في كتابة فيلم «أصل الحكاية لمدة 6 شهور».

وعن أحداث الفيلم، فأوضح أمين: «حدوتة الفيلم بتتكلم حول ردود أفعال الناس تجاه الغريزة وكيف نستقبلها ونتصرف معها بشكل كوميدي لأن الفيلم اجتماعي كوميدي».

وتابع محمد أمين: «الفيلم متحفظ ولا يحمل ما تعترض عليه الرقابة»

وحول إمكانية تقديمه لأفلام أكشن، فقال: «معنديش صحة أصور أفلام أكشن دلوقتي ويستمر تصويره لمدة شهرين بمعدل 20 ساعة يوميا، فأنا لا أحبها كمخرج أو مشاهد، بل أحب الأفلام الاجتماعية».

وأضاف محمد أمين: «عندي 4 سيناريوهات تم انتهاء كتابتها، وأنا مخرج متحفظ ومش هعمل مشهد فيه عري أو قبلات أو مشاهد ساخنة».