جديد ومختلف.. شيري عادل تتحدث عن دورها في فيلم أصل الحكاية

كشفت الفنانة شيري عادل تفاصيل دورها في فيلم «أصل الحكاية»، مؤكدة أنه دور جديد ومختلف عليها تماما.

وقالت شيري عادل، خلال لقائها برنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة “صدى البلد”، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

شكل مختلف

وتابعت شيري، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف».

وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.

وأضافت: «كلنا عايشين في بيت واحد والبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، وبندخل في حياة بعض».

