بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى حرق لبنان، ردا على الهجمات التي شنها حزب الله ضد الأراضي المحتلة على حد مزاعمه.

وقال بن غفير في تصريحات: مع كامل الاحترام للأمريكيين يجب على إسرائيل أن توضح للعالم أجمع أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليس عبثا.

وأضاف: واجبنا الأسمى هو حماية مواطني إسرائيل والجنود وهو واجب يتقدم على أي اعتبار آخر.

وتابع بن غفير: أقول لرئيس الوزراء في اجتماعاتنا "مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها".

وختم بن غفير: كفى من هذه المناورات، في الشرق الأوسط لا يحقق النصر بالردود المحسوبة والاحتواء، بل يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ويجب القضاء على الإرهاب - على حد قوله.