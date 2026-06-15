السجل الجنائي والبصمات.. بن غفير يلغي زيارته إلى واشنطن بسبب شروط أمريكية مفاجئة

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين بأن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ألغى رحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة بعد أن طلبت منه السفارة الأمريكية تقديم بصمات أصابعه كشرط للحصول على التأشيرة، كما سُئل عن سجله الجنائي السابق.

تشير هذه الخطوة غير المألوفة إلى أن واشنطن لن تمنحه تأشيرة دبلوماسية، وهو مؤهل لها بصفته وزيرًا في الحكومة يحمل جواز سفر دبلوماسيًا.

وكان بن غفير قد خطط لحضور حفل زفاف أحد معارفه وعقد اجتماع دبلوماسي لم يُحدد بعد.

وفي ردٍّ على القناة 13، التي كانت أول من نشر خبر الإلغاء، ادعى مكتب بن غفير أنه قرر التخلي طواعيةً عن خيار جواز السفر الدبلوماسي نظرًا لأن معظم رحلته كانت مُخططًا لها لأغراض شخصية.

ولم يُوضح الرد سبب عدم سفر بن غفير على الإطلاق، وادعى زورًا أن جميع الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مُلزمون بتقديم بصمات أصابعهم.