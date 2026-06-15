مصر تؤكد اعتزازها بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بمالطا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، السيد "كريس فيرن" وزير خارجية مالطا، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره المالطي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بمالطا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات. وأشار وزير الخارجية إلى ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة ورؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الإقليمية.

كما أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مالطا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والإنشاءات والبنية التحتية والسياحة. كما أعرب عن التطلع إلى عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون القائمة وإطلاق لجنة مشتركة بين مصر ومالطا لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المكثفة التي اضطلعت بها مصر لإنهاء النزاعات فى المنطقة، مرحباً بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران، والذى يعد تطوراً بالغ الأهمية لاستعادة الامن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولى. كما اطلع نظيره المالطي على مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام.

واستعرض وزير الخارجية الموقف المصري إزاء التطورات في ليبيا، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها وسيادتها، وتوحيد مؤسساتها الوطنية، ودعم مسار الحل الليبي-الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب فرصة ممكنة.