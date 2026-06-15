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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية ملف استرداد الآثار المصرية المنهوبة خارج البلاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، مع السيد "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا وذلك على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروربي.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وبلجيكا، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال الفترة الماضية، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات البلجيكية للاستفادة من الضمانات الاستثمارية التي وفرها الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما رحب بالدور البلجيكي الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، معرباً عن التطلع إلى استمراره وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية إدراج مصر ضمن وجهات البعثات الاقتصادية البلجيكية، مستعرضاً في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية، وما توفره السوق المصرية من حوافز وفرص استثمارية جاذبة.

كما أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث الحضاري والتاريخي المصري، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع السلطات البلجيكية لاستعادة القطع الأثرية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الملف الايرانى، حيث رحب الوزيران بالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة وايران. كما استعرض وزير الخارجية مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الامريكى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشدداً على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية دعماً لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت بلجيكا الاتحاد الأوروبي

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