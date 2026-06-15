بسبب واشنطن | وزير خارجية اليابان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني

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أجرى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أكدا خلاله الحفاظ على تواصل وثيق بين البلدين حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.



يأتي هذا الاتصال بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبلة تتضمن إنهاء العمليات العسكرية.



ورحب موتيجي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بالاتفاق الأمريكي-الإيراني، ووصفه بأنه "خطوة كبيرة نحو حل الوضع"، معربا عن تقدير اليابان الشديد لجهود التفاوض التي بذلتها الدول ذات الصلة ومن بينها إيران.



وأكد وزير الخارجية الياباني أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم باستمرار، وأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي لإيران والقضايا الأخرى في وقت مبكر.



وحث موتيجي، إيران على ضمان مرور السفن التابعة لليابان - التي لا تزال عالقة في الخليج العربي - من مضيق هرمز.