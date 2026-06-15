قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة| الأرصاد تحسم الجدل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تحذر من تصاعد التهديد الإرهابي القادم من أفغانستان

السفير عاصم افتخار
السفير عاصم افتخار
أ ش أ

 حذر مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد من تزايد التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان، مؤكدا أن هذه الظاهرة تمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في البلاد وتؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وقال السفير الباكستانى - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم/الإثنين/ - إن " أحد أخطر التحديات في أفغانستان يتمثل في الارتفاع المقلق في وتيرة الإرهاب والتهديدات المنطلقة من أراضيها "، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على بلاده.
وأضاف أن وجود الجماعات الإرهابية داخل أفغانستان ما يزال مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن القرار المطروح أمام المجلس يعبر عن "قلق شديد " إزاء استمرار نشاط تلك الجماعات داخل البلاد.
واتهم السفير الباكستاني، في كلمته، عناصر داخل حركة طالبان بالتعاون النشط مع عدد من التنظيمات الإرهابية، وهو ما قال إنه يفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.
وأوضح أن من بين هذه الجماعات "تحريك طالبان باكستان" (TTP)، و"جيش تحرير بلوشستان" (BLA)، و"لواء مجيد"، إلى جانب تنظيم “داعش – ولاية خراسان” (ISIL-K)، وتنظيم القاعدة، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تعمل "بلا رادع" داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد أن عدداً من هذه التنظيمات مسئول عن تنفيذ هجمات عبر الحدود تستهدف المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية والأماكن العامة، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وفي السياق ذاته، شدد السفير الباكستانى على أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تضطلع بدور مهم في متابعة التزام أفغانستان بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الحكم الشامل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الأمني في أفغانستان، والتحديات المرتبطة بوجود الجماعات المسلحة وتأثيرها على استقرار

الأمم المتحدة التهديدات أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

أحمد سالم: لقاء مصر وبلجيكا يجمع المصريين.. وترقب لأداء ونتيجة مشرفة

منتخب مصر

وليد عبد اللطيف يحذر من تشكيل المنتخب الوطني: اللعب المفتوح أمام بلجيكا مخاطرة كبيرة.. فيديو

حسام موافي

محمد مصطفى: تشكيل 5-3-2 يخلق أزمة في الأطراف.. والحل في التحول الدفاعي أمام بلجيكا

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد