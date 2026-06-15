نتنياهو يكشف عن خلافاته مع ترامب: مصلحتي الأولى هي إسرائيل

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي، قائلاً: "أنا والرئيس نعرف بعضنا منذ سنوات عديدة، هو رئيس الولايات المتحدة، وأنا رئيس وزراء إسرائيل، وغالبًا ما نتفق، وهناك حالات نختلف فيها، أنا مسؤول عن مصالح إسرائيل الأمنية، علينا أن نكون حازمين، لا بالعدوان، بل بالحكمة، وهذا يتطلب خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالساحة الأمريكية."



كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تردد بشأن تراجعه عن هدف "إزالة التهديد الوجودي الإيراني" ضمن أهداف العملية العسكرية، مؤكداً أن أهداف الحرب حُددت منذ البداية بصورة مختلفة عما يُطرح في بعض الانتقادات.



وخلال مؤتمر صحفي، رد نتنياهو على سؤال حول ما إذا كان قد أخطأ عندما أعلن أن أحد أهداف العملية هو إزالة التهديد الوجودي، قائلاً: "من قال إنني كنت مخطئاً؟ هذا توصيفك أنت، لم أكن مخطئاً على الإطلاق، بل حددت أهداف العملية بشكل مختلف عما ذكرته".



وأضاف أن الأهداف التي وضعتها الحكومة للعملية العسكرية لا تزال قائمة وفق الصيغة التي أعلنها سابقاً، رافضاً الاتهامات بوجود تناقض أو تغيير في تعريف أهداف الحرب.

و أضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال، "فيما يتعلق بلبنان، أنشأنا منطقة عازلة، منطقة أمنية، سنبقى فيها ما دام ذلك ضروريًا".

وأضاف: "إيران أرادت منا الانسحاب منها، وهذا لم يحدث، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقفي الحازم والثابت، وأعتقد أن أصدقاءنا الأمريكيين يحترمون ذلك".

