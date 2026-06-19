حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس

أصدرت شرطة العاصمة ⁠الفرنسية قرارا بحظر ​مسيرة كان من ​المقرر أن ينظمها المجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية، ومقره باريس، غدا السبت.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية، كانت ​المسيرة قد ​حصلت على الموافقة قبل ‌عدة ⁠أشهر، إلا أنه تم حظرها في ​وقت ​متأخر ⁠من مساء أمس الخميس.

وأشار ​المجلس إلى أنه ​طعن ⁠في قرار حظر المسيرة، ⁠دون ​أن ​يوضح سبب الحظر.

وفي وقت لاحق ؛ تعرض مقر تابع لفصيل من المعارضة الكردية الإيرانية في منطقة وادي آلانة بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق لهجوم نفذته أربع طائرات مسيّرة، في حادثة جديدة تعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وسط تبادل للاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ووفقاً لمصادر محلية وأمنية، وقع الهجوم خلال ساعات الفجر عندما استهدفت أربع طائرات مسيّرة انتحارية مواقع تابعة لفصيل معارض للنظام الإيراني يتمركز في المنطقة الجبلية الواقعة شمال شرقي أربيل.

وأدى القصف إلى وقوع أضرار مادية داخل المقر المستهدف، فيما أعلنت الجهات المستهدفة إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة.

وقال مسؤولون في الفصيل المعارض إن الهجوم استهدف ثكنات ومواقع عسكرية تابعة للجناح المسلح للحزب، مشيرين إلى أن الطائرات المسيّرة أصابت أهدافها داخل المجمع بشكل مباشر.