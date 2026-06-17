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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات

الرئيس السيسي والرئيس ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب
صدى البلد

الرئيس السيسي:

  • حريصون على دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
  • العلاقات المصرية الأمريكية ركيزة للاستقرار والسلم الإقليمي
  • نتطلع إلى أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
  • نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
  • نتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة تضافرا للجهود لتسوية مختلف النزاعات بالشرق الأوسط
  • تسوية القضية الفلسطينية أمر أساسي وجوهري لتحقيق السلام الدائم في المنطقة
  • حريصون على مواصلة التنسيق مع واشنطن بشأن تنفيذ بنود خطة ترامب في غزة

 

الرئيس ترامب: 

  • نتطلع لمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والانتقال بها إلى آفاق أرحب
  • نثمن دور مصر المحوري والرئيس السيسي لدعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد بالمنطقة
  • نتفهم الشواغل المصرية بشأن ملف نهر النيل وسنعمل على تسويته بشكل عادل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حرص الرئيس على توجيه التهنئة للرئيس الأمريكي بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الـ ٢٥٠ لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا في هذا السياق حرص مصر على مواصلة دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، أخذًا في الاعتبار ما تمثله هذه العلاقات الراسخة من ركيزة للاستقرار والسلم الإقليمي، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والانتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات. 

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي القائم بين البلدين حول مختلف الملفات تعزيزا للسلم والازدهار بالمنطقة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى القضايا الإقليمية، حيث وجه الرئيس التهنئة للرئيس الأمريكي على نجاح مساعيه في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أهمية أن يمهد الاتفاق الطريق لإنهاء الحرب والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قدرة الرئيس الأمريكي على إنهاء النزاعات حول العالم.

وأشار الرئيس إلى استعداد مصر لبذل كافة الجهود، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل دعم هذا الجهد والتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف القضايا العالقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الأمريكي ثمن من جانبه الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر، والرئيس شخصيا، من أجل دعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد في المنطقة، مؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق القائم بين البلدين من أجل دعم السلم والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة تضافرا للجهود من أجل تسوية مختلف النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تسويتها هي أمر أساسي وجوهري لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، ومؤكدا في هذا الصدد حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الجانب الأمريكي من أجل الدفع بتنفيذ كافة بنود خطة الرئيس "ترامب" للسلام في قطاع غزة، وكذلك للعمل على استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك ملف المياه، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر، معربا عن تقديره لاهتمام الرئيس "ترامب" بهذه القضية المحورية بالنسبة لمصر، ومن جهته، أكد الرئيس ترامب تفهمه لكل الشواغل المصرية في هذا الصدد، وشدد على أنه سوف يولي هذا الملف الأولوية القصوي لتسويته بشكل عادل.

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