احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطوله

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

ويحتاج منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لعبور منتخب نيوزيلندا إلى خوض اللقاء بنفس الأسلوب التكتيكي الذى خاض به أمام نظيره منتخب بلجيكا.

ويتعين على منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إتباع أسلوب الضغط المتقدم أمام نيوزيلندا من بداية المباراة على دفاعات المنافس.

نقاط القوة والضعف

يتسم أداء لاعبو منتخب نيوزيلندا بالشراسة والقوي في الكرات العرضية وظهر ذلك فى لقاء إيران الذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويعتمد منتخب نيوزيلندا بشكل أساسي على على المخضرم كريس وود والذى يحتاج من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني إيقاف خطورته باعتباره ترمومتر المنافس.

ومن أبرز نقاط قوة منتخب نيوزيلندا تتمثل في الإنتشار الجيد في الملعب واللياقة البدنية العالية ويجب على محمد صلاح ورفاقه عدم ترك الفرصة أمام المنافس للإعتماد على الكرات المرتدة بالتزامن مع السراعات التي يتسم بها أداء المنتخب النيوزيلندي.

القيمة السوقية

قيمة منتخب نيوزيلندا السوقية منافس منتخب مصر الوطني 35 مليون يورو.

3 محترفين ونقاط القوة

منتخب نيوزيلندا لديه نقطة قوة تتمثل في 3 لاعبين هم:

كريس وود مهاجم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي سجل 3 أهداف في 15 مباراة ويمر اللاعب بفترة ليست بالجيدة عقب عودته من الإصابة.

ماركو ستامينيك لاعب سوانسي سيتي الويلزي الذي ساهم بـ5 أهداف في 36 مباراة ويلعب وسط ميدان .

الهجي جاست لاعب ماذرويل الإسكتلندي ساهم بـ14 هدفا في 35 مباراة ويشغل مركز صانع ألعاب وجناح أيسر .

كما يمتلك منتخب نيوزيلندا لاعبين بجودة تايلر بادون مدافع نادي شيفلد الإنجليزي وسورمان مدافع بورتلاند الأمريكي ولييبرتو كاكاسي لاعب ريكسهام الويلزي.

أخطاء كارثية

دفاعات منتخب نيوزيلندا من السهل إختراقه بكل سهوله خاصة فى ظل وجود خبرات بحجم محمد صلاح وعمر مرموش رفقة زيكو فى خط هجوم منتخب مصر.

فيما يشكل حارس مرمى منتخب نيوزيلندا كروكومبي حارس فريق ميلوول الانجليزي نقطة ضعف فى صفوف المنافس لاسيما وأن لديه أخطاء كارثية يمكن لنجوم منتخب مصر الوطني استغلالها.

منتخب نيوزيلندا تأهل عن قارة اقونوسيا في المركز الأول وتمتلك بين صفوفها 18محترفا ينتشرون في دوريات أوروبا نيوزيلندا و 8 بالدوري المحلي .

نقاط ضعف نيوزيلندا

تشكل نقاط الضعف لدى منتخب نيوزيلندا أزمة لدى الجهاز الفني خاصة فى وسط الملعب لاسيما وأنه سيئ في الضغط إلي جانب أزمة الأطراف والتعطية السيئة.

كما يعاني منتخب نيوزيلندا من وجود مسافات بين وسط الملعب وخط الدفاع إلى جانب أن الضغط الأمامي لدى لاعبيه ليس بالقوة التى تهدد دفاعات أى منتخب منافس.

منتخب نيوزيلندا في آخر 11 مباراة ، فاز في مباراة و تعادل في مباراتين وخسر في 8 ، واستقبل 19 وسجل 5 .

تعادل مع النرويج 1-1 وإيران 2-2 وفاز على تشيلي 4-1 .