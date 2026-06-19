حفاظًا على اللاعبين.. منتخب مصر يعدّل برنامج السفر قبل مواجهة إيران في كأس العالم 2026

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إجراء تعديل على برنامج سفر بعثة الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، وذلك بهدف تقليل الإرهاق البدني على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

السفر مباشرة إلى سياتل بعد لقاء نيوزيلندا

وأوضح إبراهيم حسن أن منتخب مصر سيغادر مدينة فانكوفر الكندية مساء يوم 22 يونيو، مباشرة عقب انتهاء مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية، متجهًا إلى مدينة سياتل الأمريكية، التي تستضيف استعدادات المنتخب للمباراة التالية أمام إيران.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري، بالتنسيق مع الجهاز الفني، فضّل تعديل مسار الرحلة لتوفير أكبر قدر من الراحة للاعبين، في ظل ضغط المباريات والتنقلات خلال البطولة.

إلغاء محطة سبوكين لتقليل الإجهاد

وأضاف مدير المنتخب أن الخطة الأصلية كانت تقضي بعودة البعثة من فانكوفر إلى مدينة سبوكين، قبل السفر منها إلى سياتل يوم 24 يونيو، إلا أن الجهاز الفني والإداري قرر إلغاء هذه المحطة والاكتفاء بالسفر المباشر إلى سياتل.

وأكد أن هذا القرار جاء للحفاظ على الحالة البدنية والذهنية للاعبين، وتقليل عدد ساعات التنقل والانتقالات الجوية، بما يمنح الفريق فرصة أفضل للاستشفاء والاستعداد للمواجهة المقبلة.

التركيز على مواجهة إيران

ويضع منتخب مصر كامل تركيزه على مباراته أمام إيران، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة من جميع النواحي الفنية والبدنية.

ويأمل المنتخب الوطني في الاستفادة من فترة الراحة الإضافية التي سيوفرها تعديل برنامج السفر، بما يساعد اللاعبين على الظهور بأفضل مستوياتهم، ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة وتقارب مستويات المنتخبات المشاركة