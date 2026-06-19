قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية

تحصين الماشيه
تحصين الماشيه
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ختام أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي الجرعات التي تم تحصين الماشية بها نحو 8 مليون جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية من مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض حمى الوادي المتصدع أكثر من 3.6 رأس ماشية، لافتا إلى أن إلى أعمال التحصين والترقيم والتسجيل جاءت بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن النتائج المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل البيطري والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، فضلًا عن التعاون الإيجابي من جانب المربين في مختلف المحافظات، لافتا الى أن أعمال الحملة لم تقتصر على التحصين الذي يعمل علي الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامه الإنتاج الحيواني، بل شملت أيضًا علي تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي الوبائي، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، إلى جانب تكثيف جهود الإرشاد البيطري لرفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الوقائية ومتابعة الحالة الوبائية بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مجددة دعوتها لجميع المربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية، والتواصل مع الوحدات البيطرية أو عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم فى دعم الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة.

الزراعة تحصين الماشية الحمى القلاعية الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

ترشيحاتنا

الشاب

رسالة توجع القلب.. شاب يستغيث بعد سرقة موتوسيكله: لو مرجعش هتحبس وحياتي هتتدمر

جرثومة المعدة

هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟ وكيف تمنع العدوى

هايدي رفعت

هايدي رفعت تتألق بإطلالة زفاف ساحرة وتخطف الأنظار في ليلة العمر

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد