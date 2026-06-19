الزراعة: خطط استثمارية جديدة لدعم الثروة الحيوانية وتطوير مراكز تجميع الألبان

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط التوسع الاستثماري في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.



جاء اللقاء بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة.



وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب وداعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لتوسيع المشروعات الإنتاجية.



وشهد اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للتوسع في الاستثمارات الزراعية والغذائية داخل مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات التصدير، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.



كما ناقش الجانبان آليات التعاون في المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التابعة لوزارة الزراعة في مجالات تحسين السلالات الحيوانية والرعاية البيطرية، بما يضمن تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية



من جانبهم، أشاد ممثلو الشركة بجهود وزارة الزراعة في تحسين بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية، مؤكدين التزامهم بمواصلة ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية والمساهمة في دعم التنمية الريفية المستدامة.



حضر اللقاء الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.