السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بشركة دعاية وإعلان بـ10 شارع عبد العزيز من شارع بيتزا قوطة بمنطقة أرض الحافي، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشركة دعاية وإعلان بمنطقة أرض الحافي دائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجري الدفع بسيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتمثلت الخسائر في حريق الأخشاب والديكورات والمخازن فقط

حيث كشفت المعاينة نشوب الحريق بشركة دعاية وإعلان بـ 10 شارع عبد العزيز من شارع بيتزا قوطة بمنطقة أرض الحافي دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.