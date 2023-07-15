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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيري عادل عن «أصل الحكاية»: مختلف عن أي حاجة عملتها.. فيديو

شيري عادل
شيري عادل

تحدثت النجمة شيري عادل عن شخصيتها في فيلم «أصل الحكاية»، موضحة  أنه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة التي قدمتها.

وقالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

وتابعت شيري عادل، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف».

وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.

وأضافت: «كلنا عايشين في بيت واحد والبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، وبندخل في حياة بعض».

شيرى عادل أصل الحكاية سبوت لايت شيرين سليمان صدى البلد

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