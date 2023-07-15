احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمدينة " ليون " الفرنسية ، الأسبارتام مادة مسرطنة محتملة" ، و هناك أدلة محدودة على أن هذه المادة تسبب السرطان ، ويعتبر الأسبارتام أحد أكثر المحليات شهرة في العالم ، وهو مادة صناعية تستخدم بديلاً للسكر في كثير من الأطعمة والمشروبات ويعادل 200 مرة من السكر ، وهذا يقلل من السعرات الحرارية في الأطعمة أو المشروبات وذلك حسب ما نشرته وكالة رويترز ..



أعلنت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية أن محلي الأسبارتام مادة مسرطنة ، لكنه يظل آمنا عند استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل.

يأتي هذا الإعلان بناء على قرار لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية كانت إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطرا محتملا، والأخرى تقيم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة.

والأسبارتام هي اكثر المحليات الصناعية شهرة في العالم ، ويستخدم في كثير من المنتجات التي تعد صديقة للحميات الغذائية.

وقال فرانشيسكو برانكا رئيس قسم التغذية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي ان الذين يبحثون عن محليات صناعية لتجنب السكر ، فإذا كان المستهلكون بصدد اتخاذ قرار بشأن تناول الكولا بالمحليات أو تناول الكولا بالسكر، أعتقد أنه يجب وضع خيار ثالث في الاعتبار.. وهو شرب الماء بدلا من ذلك".

وقالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ان هناك أدلة محدودة على أن مادة الأسبارتام ة يمكن أن تسبب السرطان، لكنه لا يأخذ في الاعتبار المقدار الذي يحتاجه الشخص ليكون في خطر، وهو ما تنظر فيه لجنة منفصلة، وهي لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة إلى الأغذية، التي مقرها جنيف، والتي تشترك فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وبعد إجراء مراجعة شاملة اوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على مستويات استهلاك من الأسبارتام أقل من 40 مليغرام لكل كيلوغرام من الوزن في اليوم.

اضرار مادة الأسبرتام:

يعتقد الباحثون أن هناك صلة بين مادة الأسبرتام والعديد من الأمراض منها:

السرطان

الصداع

الاكتئاب

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

الدوخة

زيادة الوزن

العيوب الخلقية

الذئبة

مرض الزهايمر

التصلب المتعدد.