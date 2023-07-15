نقابة الأطباء تحذر أعضاءها من وضع معلومات غير صحيحة بالروشتات والتقارير الطبية

خاطبت مستشفيات جامعة عين شمس النقابة العامة للأطباء مصر بعد وصول خطابات لجامعة عين شمس باستدعاءات قضائيه لبعض الساده الأطباء وذلك لقيامهم بوضع لوجو أو بادج علي روشتات العلاج الخاص بهم ينطوي علي انهم اخصائيين او استشاريين بجامعة عين شمس وهم ليسوا من ضمن الأطباء العاملين واعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة عين شمس.

وناشدت النقابة العامة، الأطباء بوضع اللوجو بالروشتات والتقارير الطبية الخاصة بهم وفقا لمكان العمل وليس لحصولهم علي المؤهل بجامعة عين شمس او غيرها من الجامعات وذلك حتي لا يتم الزج بإسم هذه الجامعات في استدعاءات قضائية لیست حقيقية.