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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الأطباء 2023 |غلق باب الطعون على المرشحين بعد تلقي 14 طلبًا

صدى البلد

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء ،عن انتهاء فترة الطعون على المرشحين لانتخابات الأطباء 2023.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت حوالي 14 طعن على المرشحين وتعكف اللجنة على دراسة الاعتراضات المقدمة ، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام المقبلة ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وفتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.

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