السفير صلاح حليمة يتحدث عن أهمية مشاركة مصر في قمة منتصف العام

‏قال السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن المؤتمر الذي يجري حاليا في كينيا ومشاركة مصر في هذا المؤتمر، هو مؤتمر تنسيقي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

التنمية المستدامة



‏وتابع صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لا شك هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأنه يتعلق بموضوعات اقتصادية تتعلق بالتنمية المستدامة سواء كان ذلك في إطار مبادرة النيباد التي تتولى مصر رئاستها خلال العامين القادمين او سواء في عملية التنمية المستدامة التي تشمل ما يقرب من حوالي 18 قطاعا.