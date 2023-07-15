السفير محمد حجازي: بيان قمة دول الجوار يعكس تصور مصر للخروج من الأزمة.. فيديو

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على البيان الختامي لـ قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة.

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قمة دول جوار السودان أصدرت بيان جاء شاملا وعكس التصور الذي وضعته مصر للخروج من الأزمة".

أضاف: "كلمة الرئيس السيسي أوضحت أن الموضوع له أبعاد أمنية وعسكرية وإنسانية وإنسانية"، لافتا: "مضمون البيان الختامي للقمة يرتكز على وقف التصعيد وبناء الثقة دون ابطاء مفاوضات جادة لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وإقامة ممرات آمنة".



وشدد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أنه لابد الاستفادة من مناشدة وقف التصعيد والالتزام والابتعاد عن مصالح بعض القوى"، مضيفا: "مصر تتحدث عن مصلحة السودان بكل أطرافها".