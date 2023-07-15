أحمد موسى يكشف مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قريبا ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي يركز على حصد البطولات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الايام المقبلة سيكون هناك مفاجآت في الصفقات التي سوف تعاقد عليها النادي الأهلي ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" النادي الاهلي عنده فريق يلعب وعنده فريق احتياطي على الدكة بنفس الكفاءة وهناك بديل لكل مركز على نفس المستوى ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لا يوجد نادي في العالم حصل في عام واحد على 27 بطولة في مختلف الرياضات ".